Lettera di un cittadino: “Ad Arghillà il vino pregiato resiste”

Continua il percorso di crescita e rinascita del quartiere che nel passato è stato a lungo abbandonato specie durante il periodo del commissariamento del comune, scrive Valentino Barillà a CityNow.

Tante le battaglie del coordinamento di quartiere, molti obiettivi positivi sono stati raggiunti. Altri son da raggiungere, specie sul fenomeno del lancio del sacchetto dal finestrino da parte di molti che specie dalle zone limitrofe usano le aree secondarie per gettare i rifiuti.

La zona residenziale divisa in 2 parti presenta numerosi terreni a cavallo, alcuni in stato di abbandono altri gelosamente curati. Tra ulivi e vigneti storici. A chiudere un contesto in crescita c’è il parco ecolandia affacciato sullo stretto e circondato da tanto verde e alberi di ogni genere, e che propone varie attività ricreative oltre ad un ristorante. Insomma, un luogo da visitare, da vivere e da apprezzare.