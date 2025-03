Reggio, il ‘Lettino dello Psicoanalista’ torna in libreria con un incontro sul desiderio

Dopo il successo del primo incontro, venerdì 7 Marzo alle ore 17:30 secondo appuntamento con il Lettino in Libreria l’iniziativa promossa da Jonas Reggio Calabria, Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi, in collaborazione con la Libreria Amaddeo. Il Lettino dello Psicoanalista esce dallo studio e approda in libreria, luogo simbolico in cui la parola, attraverso le pagine dei libri può salpare in mare aperto. Un Lettino “pubblico”, di comunità, su cui autori locali adagiano i loro testi accanto ai testi fondativi Jonas e ai classici della Psicoanalisi.

Tema di questo secondo appuntamento i diversi volti e gli enigmi del Desiderio.

Partiremo dalla domanda centrale dell’etica psicoanalitica che Lacan pone nel suo Seminario:

“Avete agito in conformità al desiderio che vi abita?” Ma quando diciamo desiderio che genere di esperienza evochiamo? Cosa significa essere coerenti con il desiderio che ci abita? Come rimanere fedeli a questo invito?”

Domande complesse circumnavigate dalla storia di Sole, la protagonista del romanzo di esordio della giovane scrittrice Giada Mollace dal titolo Un’altra alba edito da Reportage; quella di Sole è una storia dedita al sacrificio e al dovere, orientata a rispondere alle richieste e alle aspettative degli altri; un’esistenza lontana dall’ascolto del proprio desiderio. Sole vive un’esistenza spenta, persa, stordita da un “sonno senza sogni”, disancorata dalla responsabilità del proprio desiderio, accade allora che quando il sacrificio si impone sulla vita al punto che la vita vive per sacrificarsi, la vita si ammala

A dialogare con l’autore su questi temi delicati, la Dott.ssa M.Laura Falduto, Psicoterapeuta e Psicoanalista responsabile di sede Jonas Reggio Calabria. Accompagnerà le letture di alcuni passaggi salienti del testo la musica del maestro Pasquale Occhiuto. A fare da cornice e da bussola tre testi della produzione di Massimo Recalcati L’uomo senza inconscio; Ritratti del desiderio; Contro il sacrificio.

Al di là del fantasma sacrificale. Tre punti cardinali che delineano accuratamente la nuova forma di schiavitù che anima il nostro tempo caratterizzato dall’eclissi del desiderio, dalla costante ricerca di sensazioni e dalla venerazione di tutto ciò che è nuovo. Così la vita non è sperimentata come “ek-sistenza”, desiderio, apertura e trascendenza, ma è spinta a chiudersi in sé stessa. I sintomi del nostro tempo pongono al centro della clinica non i fenomeni di inibizione del desiderio ma l’assenza, lo spegnimento, la morte del desiderio come tale, condizioni in cui prevalgono l’apatia, il vuoto, la fatica di esistere.

Ma la storia di Sole ci offre, la sorpresa della possibilità – della ripartenza dopo il naufragio – data dalla contingenza dell’incontro: l’ incontro – con una persona, con un libro, con una parola, con un’ esperienza – porta con sé l’opportunità di una trasformazione, l’incontro è un evento che offre senso alla vita aprendola a una nuova immagine e forma del mondo.

“Il lievito del desiderio – riprendendo Recalcati – si semina solo per contagio, per infezione, per la via accidentale di un incontro, attraverso un evento che ha il carattere della sorpresa, dell’inatteso, del fuori programma”.

Scrive Mollace:

“Spesso cambiare l’ordine della propria vita aiuta a comprenderla meglio e a riscoprire se stessi. Farlo disorienta ma è un vero atto di coraggio, indispensabile per ritrovarsi lì dove ci si è persi”.

E’ allora possibile trasformare l’imperativo del Super-lo nell’ imperativo del desiderio? Ne parliamo assieme Venerdì 7 Marzo ore 17:30 Libreria Amaddeo.