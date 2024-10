Levante in concerto a Reggio Calabria con il suo nuovo tour

“Sembra trascorsa un’eternità e forse è stato così, in fondo quando si ha fretta il tempo perde le ali …ma adesso è arrivato il momento di fermarlo questo tempo. Lo fermeremo nei racconti del passato che vive nel presente e sogna il futuro. “Lungo la strada per arrivare a me mi riconoscerai… sarò vestita di rosso”.

Attraverso questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, Levante ha annunciato il suo nuovo tour e le relative date. Presente anche Reggio Calabria tra le tappe del nuovo tour, Levante si esibirà al Castello Aragonese il 9 agosto 2019.

Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo singolo “Andrà tutto bene”, la cantautrice ha svelato quindi il calendario concerti del tour con il quale attraverserà l’Italia la prossima estate. Le location scelte da Levante sono alcune delle più belle arene storiche del nostro Paese.

♦️I biglietti per il tour estivo nelle arene storiche saranno disponibili dalle ore 10 di lunedì 1 aprile. Chi è iscritto alla newsletter ufficiale riceverà una comunicazione che permetterà l’acquisto esclusivo dei biglietti in pre-sale.

