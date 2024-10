Levante in concerto a Reggio Calabria, si avvicina il grande evento

In attesa di conoscere il suo nuovo album “Magmamemoria”, in arrivo il 4 ottobre, Levante ha deciso di intraprendere un piccolo tour estivo in alcune delle arene storiche italiane.

Uno spettacolo magico che dopo aver debuttato a Fiesole e passato per Cervere, arriva venerdì 9 agosto al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

LEGGI ANCHE

“Ventotto canzoni, dieci elementi sul palco, una crew numerosa che si sposta in giro per l’Italia e mi fa sognare”, le parole della stessa cantautrice siciliana.

Sul palco accanto a Levante ci saranno Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Eugenio Odasso alle chitarre, Matteo Giai al basso, Lorenza Giusiano ai cori, Tommaso Belli al violino, Lucia Sacerdoni al violoncello, Ruggero Mastrolorenzi alla viola e Enrico Catale al violino.

Tredici sono i brani che invece compongono l’album “Magmamemoria”, un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro. Tra questi anche due brani che prendono il titolo dai romanzi di Levante: “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”.