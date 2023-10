LFA, tonfo interno contro Città di S.Agata: il cuore di Barillà non basta

Non ci siamo. La LFA Reggio Calabria riesce a fare peggio e dopo il pareggio sul campo dell’Acireale, cade al Granillo contro Città di S.Agata. Ospiti in vantaggio con Carrozzo, Barillà firma il pari su punizione. Nel finale il gol decisivo di Lo Grande che condanna la formazione di Trocini ad un pesante ko.

Primo tempo

Ti aspetti la LFA, ma al fischio d’inizio è Città di S.Agata a prendere l’iniziativa con maggiore vivacità e intraprendenza. Squillace pericoloso dopo 5′ con un sinistro al volo da calcio d’angolo che termina alto, al minuto 9 gli ospiti trovano il vantaggio con Carrozzo, servito da Mincica dopo una palla persa dagli amaranto a centrocampo.

La formazione di Trocini è sorpresa dall’avvio del Città di S.Agata, ospiti che dominano soprattutto sulle corsie esterne. Una timida reazione arriva al 17′ con la doppia occasione capitata sui piedi di Ricci. Gli amaranto si aggrappano al proprio capitano e leader, Barillà al 22′ trova il pareggio con un sinistro potente e preciso da calcio di punizione.

Dai piedi di Barillà le uniche iniziative degne di nota, la qualità del capitano spesso non vede la collaborazione dei compagni. Al 30′ Dervishi, servito dal solito Barillà, con un sinistro velenoso impegna Iovino che devia in angolo. Dopo un quarto d’ora favorevole alla LFA, il Città di S.Agata torna a rendersi pericoloso nel finale di frazione: annullato per una posizione di off-side il gol di Carrozzo al minuto 36, ultimo brivido del primo tempo.

Secondo tempo

Nella ripresa si ripete il copione andato in scena nel primo tempo. Ospiti più brillanti e propositivi, amaranto che fanno fatica a contenere le avanzate avversarie sulle corsie esterne e produrre gioco. Trocini al 57′ decide di cambiare assetto tattico: Marras per Zanchi, amaranto che passano al 4-3-3.

Numerose le sostituzioni ambo le parti, l’equilibrio però non muta e i pericoli principali sono sempre nell’area amaranto. Diverse le occasioni sprecate da Città di S.Agata, pochi invece i guizzi della Lfa con il solo Barillà a provarci in modo convinto. Trocini nel finale inserisce Parodi, Perri e Salandria: la fase finale di gara è favorevole agli amaranto, incapaci però di costruire nitide palle gol, fondamentale invece la chiusura di Parodi (ottimo il suo impatto sulla gara) su Mincica.

Nei minuti di recupero ci prova Provazza con un guizzo, conclusione a lato, il Città di S.Agata non si limita a difendere e con una ripartenza firma il 2a1 che gela il Granillo. Lo Grande l’autore del gol che costa un ko tanto pesante quanto meritato per gli amaranto. Le prime in classifica sempre più lontane, per la LFA la strada si fa decisamente in salita.