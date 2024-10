LFA Reggio: ultimi due giorni per abbonarsi. Il dato attuale

La squadra in mezzo a mille difficoltà sta provando a scalare la classifica tra buone prestazioni ed altre meno brillanti, ma comunque con un filotto di tre vittorie consecutive che a prescindere da ogni cosa portano fiducia ed un pizzico di serenità in più. I tifosi stanno rispondendo alla grande in fatto di incitamento e partecipazione e dopo la riapertura della campagna abbonamenti, il dato attuale a due giorni dalla scadenza senza 3000 tessere sottoscritte. Un dato certamente buono e forse anche inatteso che dimostra ancora una volta l’attaccamento della tifoseria amaranto verso la squadra.