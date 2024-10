LFA Reggio: attenuanti tante, ma se l’attaccante fosse arrivato prima…

Tra le migliori difese del girone, ma anche tra gli attacchi peggiori. Questa la sintesi dei 19 punti conquistati fino ad oggi dalla LFA Reggio, in questo momento assai distante dal trio di testa. Rimane imperdonabile la scelta di attendere per l’acquisizione di un altro attaccante, perché la prima volta che si è avuta la possibilità di scendere in campo con un fronte offensivo di peso e qualità, la differenza rispetto al recente passato si è notata.

La presenza di Bolzicco, che il suo gol da vero centravanti lo aveva anche realizzato, si è fatta sentire. Finalmente lanci lunghi non più facile preda degli avversari, la capacità di fare sponde e appoggi per i compagni, vedi assist per Barillà, ma anche la possibilità di restituire a Rosseti quelle che sono le sue caratteristiche di gioco. E non può essere un caso che l’ex Siena sia stato tra i migliori in campo, peccato per il gol clamorosamente fallito, peccato non essere riusciti a vincere una partita che gli amaranto avrebbero meritato.

Il ritorno alla normalità, anzi l’inizio di un percorso definito da Trocini finalmente normale, ha fatto intravedere delle cose interessanti e premesso sempre che ormai è di fatto quasi impossibile puntare a qualcosa di più ambizioso, si spera almeno che il match con la Vibonese possa avere un seguito sul piano prestazionale, ma con la necessità adesso di trovare oltre che costanza di rendimento anche ripetute vittorie. Potrebbe non servire a nulla, ma aiuterebbe ad accrescere comunque interesse e voglia di seguire la squadra.