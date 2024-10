LFA Reggio: il silenzio di Ballarino, il calciomercato e la questione S. Agata

La sconfitta in casa con il Real Casalnuovo e la successiva contestazione da parte dei tifosi, rappresentano il momento più difficile della gestione Ballarino. Eppure sono passati solo pochi mesi dall’insediamento nonostante il tutto potesse essere messo in preventivo, viste le polemiche che ne hanno accompagnato l’assegnazione da parte dell’ex sindaco f.f. Paolo Brunetti. Si è atteso, sono state comprese le difficoltà iniziali, ma il ripetersi di brutte prestazioni e la mancanza di risultati sono stati elementi che hanno spazientito la Curva Sud. Si proprio quegli ultras che comunque avevano deciso di dare fiducia a questa società, sottoscrivendo insieme ad altri un buon numero di abbonamenti e che hanno sempre sostenuto la squadra in casa e fuori.

La scelta del silenzio ed il S. Agata

Il silenzio delle ultime settimane e l’assenza del principale rappresentante del gruppo dirigenziale Nino Ballarino, certamente non hanno aiutato a calmare le acque. Adesso c’è grande preoccupazione per l’immediato futuro e per quello prossimo in fatto di programmazione e scelte. I tifosi chiedono lumi riguardo marchio e identità, notizie sul calciomercato e sulle intenzioni di potenziare o meno l’attuale organico che, ricordiamo, è stato costruito in grande fretta e con quello che c’era a disposizione. Un intervento deciso all’interno della finestra di dicembre, potrebbe essere un segnale in mezzo a tanti dubbi ed un’unica certezza, che non parlare rimane comunque una decisione sbagliata.

E tra poco più di venti giorni ci sarà un’altra questione da risolvere che è quella del centro sportivo S. Agata. Il 18 dicembre scadranno i termini della seconda concessione provvisoria e la Città Metropolitana molto probabilmente ha già pronto il bando per la nuova assegnazione. Filtra l’intenzione della società amaranto a parteciparvi, ma l’interrogativo che rimane è: nel frattempo dove si allenerà la squadra?