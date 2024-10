LFA Reggio: Barillà parla del suo infortunio, degli obiettivi e di Bolzicco

Il capitano Nino Barillà, assente per infortunio in occasione della sfida contro il Canicattì, ha parlato al quotidiano Gazzetta del Sud: “Adesso mi sono ripreso e non vedo l’ora di poter rientrare. Siamo felici del risultato ottenuto a Ravanusa contro il Canicattì. Ho avuto un piccolo stiramento e si è deciso con lo staff medico di non rischiare. Spero di esserci per il derby, stare fuori è dura“.

Il pensiero su Bolzicco e la doppia cifra

“Bolzicco sta lavorando molto. Aveva già fatto centro ma gli è stato annullato il gol. E’ un gran bravo ragazzo che ci darà una grossa mano, ha qualità e lo abbiamo visto, appena ha avuto l’occasione si è sbloccato. Proverò ad arrivare in doppia cifra perchè mi sento ancora giovane nonostante non sia più ragazzino, ho l’entusiasmo degli inizi, anche se a me interessa solo il risultato“.

L’obiettivo