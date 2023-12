LFA Reggio: vincere sempre per un Natale più sereno. Servono rinforzi

L'obiettivo è sempre quello dei play off, ma si prova anche ad allontanare polemiche extra campo che sembra non abbiano mai una fine

Adesso la continuità. E’ questo quello che chiede mister Trocini ai suoi calciatori dopo la vittoria meritata sul campo del Canicattì. Dare un seguito anche alla prestazione con una squadra che ha decisamente cambiato atteggiamento rispetto alle settimane precedenti, rispondendo così alle sollecitazioni del tecnico che ai suoi aveva chiesto in maniera decisa una assunzione di responsabilità ed una maggiore personalità soprattutto rivolgendosi a quei calciatori più esperti. Ed in effetti, nonostante assenze pesanti come quelle di Barillà e Rosseti, finalmente possiamo annotare tra gli elementi positivi sia Mungo che Salandria, giocatori dai quali tutti si aspettano molto di più, rispetto al rendimento di questa prima parte di stagione. La sensazione è che insieme alla ritrovata condizione fisica si stiano finalmente calando in un contesto che è diverso da quello al quale erano abituati. Chi invece si è integrato immediatamente è stato il reggino Porcino. “Sembra giochi con noi da sempre” ha dichiarato Trocini ed in effetti questa è stata l’impressione di tutti. Grande disinvoltura nel muoversi in campo, subito suggerimenti preziosi ai più giovani e poi quel continuo spostarsi all’interno del rettangolo di gioco alla ricerca delle soluzioni migliori, una vera risorsa.

Mancano tre giornate alla conclusione del girone di andata che corrispondono anche alla fine di questo terribile 2023 calcisticamente parlando. Si vuole e si deve chiudere nel migliore dei modi, magari con un bel filotto di successi per regalare ai tifosi un Natale più sereno provando anche ad allontanare polemiche extra campo che sembra non abbiano mai una fine. Nel frattempo dalla società ci si aspetta qualcosa dal mercato con la finestra che sarà aperta fino al prossimo 22 dicembre. Interventi mirati così come ha riferito il Ds Pellegrino e quindi quegli accorgimenti che diano intanto la possibilità di potenziare l’organico e poi al tecnico di poter avere maggiore scelta in particolar modo dalla cintola in su. Ufficiale l’addio di Bianco, dopo quello di Ricci.