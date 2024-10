LFA Reggio: abbonamento online e calciomercato. Intervento del D.T. Bonanno

Tra le domende che si ripetono in questi giorni e si rivolgono alla società amaranto, certamente quelle che riguardano l’arrivo di un attaccante esperto che possa garantire reti e l’ormai famoso abbonamento online. Intervistato da Radio VideoTouring, qualche risposta l’ha data il D.T. Bonanno: “L’abbonamento online? E’ un meccanismo che personalmente conosco poco ma che continuo a sentire ripetutamente, quindi ne parlerò con la proprietà affichè si possano dare delle risposte. Sul mercato valuteremo eventuali opportunità, ma ritengo questo organico già forte. E’ necessario fare prima delle valutazioni, ricordando che per il sistema di gioco che abbiamo ne potrà giocare solo uno Over in attacco e per quello che riguarda questo ruolo è meglio procedere con prudenza. A Locri con il San Luca abbiamo creato tante occasioni da gol e le reti possono arrivare in tanti modi.

Il Siracusa ha qualità, ci sono calciatori che fanno la differenza, ma con queste caratteristiche li abbiamo anche noi. Chi vince più duelli probabilmente riesce a vincere la partita e la nostra squadra può farlo. Il dato positivo è che questa città vuole già bene a questo gruppo ed i calciatori hanno bisogno di sostegno e calore”.