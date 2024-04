LFA Reggio, Trocini presenta il match con il Canicattì e parla dei play-off

Vincere con il Canicattì per mettere in cassaforte i play off. Match al Granillo che viene presentato in conferenza stampa da mister Trocini.

“Noi abbiamo l’obbligo di cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine. È difficile, ma dobbiamo concentrarci senza guardare nient’altro. Sappiamo chi siamo oggi e da dove veniamo. Abbiamo perso dei punti lungo la strada, ma è vero che li hanno persi anche gli altri. La media punti si abbassa notevolemente, noi invece abbiamo fatto meglio il girone di ritorno rispetto a quello di andata”.

Il mister non si è sbilanciato troppo sulla formazione, ma ha annunciato di voler confermare il reparto offensivo ed ha aggiunto:

“Abbiamo perso Martinez, che domenica è uscito malconcio dalla gara. Salandria assente e Renelus in dubbio. Ma abbiamo comunque una rosa all’altezza che ci permette di presentarci in campo competitivi”.

E sui play-off: