LFA Reggio Calabria: il capitano Barillà sulla società, i tifosi e Bolzicco

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni del capitano Barillà riguardo l’attuale momento della squadra, le potenzialità, le prospettive. Il capitano amaranto ospite su RTV, ha parlato anche della società, i tifosi e dell’attaccante Bolzicco:

“ La società fino ad oggi si è dimostrata solida, attenta e sempre molto vicina alla squadra. Va ricordato che nel giro di una settimana sono stati presi 30 calciatori, il mister ed affrontato una serie di partite con un calendario che non si è mai visto. Non ci hanno mai fatto mancare nulla, speriamo di gratificarla con i risultati”.

“Straordinari. Io credo che la gente viene allo stadio vuol dire che hanno fiducia in te e ti sostengono. Ovviamente tocca a noi cercare di fare più punti possibili per alimentare ulteriore entusiasmo. Vincere certe partite come Portici e Castrovillari vuol dire che la squadra ci crede e ci tiene. La Vibonese? Contro il Siracusa abbiamo dimostrato di poter tenere testa ad una squadra importante, quindi la Vibonese la affronteremo a viso aperto e speriamo anche stavolta di avere tanti tifosi al nostro fianco.