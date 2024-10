LFA Reggio: Nino Barillà sulle favorite, gli Under, gli Over e la rinuncia del Lamezia

Ospite della trasmissione “Fuorigioco” in onda su RTV, il capitano della LFA Reggio Nino Barillà ha parlato dell’attuale momento della squadra, delle favorite per la vittoria del campionato, dei giovani amaranto. Di seguito alcuni passaggi:

“Il Trapani è una squadra costruita per vincere, ma la serie D è un campionato difficile e lo stiamo provando sulla nostra pelle. Incide anche il turno infrasettimanale, con noi aveva faticato un pò di più e quindi con l’ Acireale potrebbe averne pagato le conseguenze. Ad oggi non vedo una sola favorita per la vittoria del campionato e spero che anche noi ci si possa nuovamente inserire vogliamo essere protagonisti, pur consapevoli che la distanza è notevole. Non abbiamo raccolto il massimo, ma rimane un ottimo inizio di stagione considerate tutte le difficoltà che si sono dovute affrontare. Sappiamo che ci sono partite che si sono giocate bene ed altre meno, ma quello che conta adesso è portare punti a casa. Sapevamo dell’importanza del match contro il Castrovillari come anche delle condizioni del terreno di gioco, tanto agonismo messo in campo, ma vi posso assicurare che in quelle condizioni non è stato facile giocare“.

“Il Lamezia? Brucia avere perso quei tre punti. Quando stiamo bene arrivano punti e prestazioni. Non capita tutti i giorni che una società decida di abbandonare il campionato, non saprei se adesso è tutto falsato. Noi abbiamo un gruppo di giovani molto forti, consapevoli della maglia che indossano e sin dall’inizio si sono fatti trovare pronti. Quando devi rincorrere non è mai facile, fai fatica a provare sistemi di giocare ad avere da subito una identità, ma gli Under ci sono stati di grande aiuto anche come stimoli. Gli Over? Non siamo due squadre, anche noi stiamo cercando di dare il massimo ma credetemi non è semplice senza una adeguata preparazione. Martinez ci ha dato sempre una grossa mano anche per ottenere risultati importanti, mi dispiace per il suo infortunio. Si, con un Under in porta c’è la possibilità di schierare un Over in più tra i giocatori di movimento. Potevamo andare alla ricerca di alibi e vi posso assicurare che ne abbiamo per tutto quello che è stato sin dall’inizio, ma ci mettiamo sempre la faccia. Allo stesso tempo nessuno può negare che una buona preparazione consente ad ogni squadra di potersi esprimere meglio, di avere una maggiore conoscenza, rispetto a chi come noi ha dovuto fare tutto in fretta. Oggi siamo al cinquanta per cento delle nostre potenzialità“.