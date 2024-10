LFA Reggio Calabria: come cambierà la classifica dopo i tre punti a tavolino

La sconfitta più brutta e più pesante nell’arco di queste prime giornate di campionato per la LFA Reggio, contro il Città di S. Agata, ha scatenato nuove polemiche e qualche contestazione. I tifosi non hanno gradito oltre il risultato, anche l’atteggiamento assunto dalla squadra apparsa sottotono e poco organizzata. Ma incredibilmente nella giornata più buia, gli avversari hanno commesso un errore imperdonabile a livello regolamentare che consentirà alla compagine di Trocini di guadagnare tre punti in classifica (dopo la decisione del Giudice Sportivo) che in qualche modo rilanciano gli amaranto, solo a condizione che si riesca a battere il Lamezia Terme nel recupero di mercoledi.

La classifica come cambia