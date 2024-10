LFA Reggio, risultati e silenzio della società: i tifosi non gradiscono

La LFA Reggio Calabria è in difficoltà sul piano del gioco e dei risultati. Da due settimane la squadra è tornata ad allenarsi con regolarità ed il calendario ha finalmente riconsegnato quella stabilità mancata per tutta la prima parte di stagione. Ma nelle due gare in cui ci si aspettava molto dal gruppo, sono arrivati invece altrettanti pareggi. Piacevole e accompagnato da una discreta prestazione quello con la Vibonese, deludente quello maturato in trasferta contro l’Akragas. In entrambe le circostanze gli amaranto sono stati privati di almeno tre calci di rigore netti che hanno fatto sbottare il tecnico Trocini il quale, al termine dell’incontro, ha messo da parte l’analisi del match, per sfogare tutta la propria rabbia nei confronti delle ultime direzioni arbitrali.

Legittimo, perchè gli episodi sono stati clamorosi, anche se a fronte di una prestazione poco convincente soprattutto nella prima parte, sarebbe stato più opportuno capire il perchè di determinati comportamenti da parte dei calciatori che in particolar modo in trasferta, si concedono quasi totalmente agli avversari, cambiando spesso atteggiamento nella seconda parte. In alcune circostanze è andata bene mantenendo inviolata la propria porta, in altre come l’ultima, passati in svantaggio si è riusciti solo a pareggiare.

La classifica ed il silenzio societario

La classifica oggi evidenzia una posizione decisamente non in linea con le aspettative e le ambizioni, essendo in questo momento fuori dalla griglia play off. Tutti si è stati comprensivi rispetto alle difficoltà incontrate dalla partenza fino a qualche settimana addietro, si sono giustificati risultati e prestazioni, adesso i tifosi pretendono di più e lo meritano, così come hanno avuto modo di ribadire alla squadra in occasione dell’ultima trasferta. In tutto questo la società continua nel suo silenzio, una scelta non condivisa, soprattutto dai sostenitori reggini che in prossimità della riapertura del calciomercato, vorrebbero conoscere intenzioni e programmazione per il futuro immediato e prossimo. E intanto c’è da riguadagnare una posizione all’interno dei play off, per farlo è necessario tornare a vincere a partire da domenica contro il Real Casalnuovo, squadra in parte rivelazione di questo girone di andata che proprio in occasione dell’ultima giornata ha effettuato il sorpasso sugli amaranto.