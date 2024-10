Al Granillo torna Reginaldo: una stagione in amaranto, una grande cavalcata ed il legame con i tifosi

Talento, capacità realizzativa e qualità straordinarie nei rapporti umani. Reginaldo Ferreira da Silva, meglio conosciuto semplicemente come Reginaldo, in riva allo stretto ha lasciato il segno in quella grande stagione interrotta purtroppo dal covid ma che comunque ha consegnato alla Reggina la promozione in serie B. In quel campionato ha realizzato sei gol, qualcuno molto pesante, in un reparto offensivo che aveva trovato in Simone Corazza il bomber più prolifico.

Ma insieme ai gol ed agli assist, Reginaldo ha lasciato a Reggio tantissimi amici, gli stessi che ripetutamente ha incontrato negli anni successivi e con i quali ha sempre mantenuto un legame stretto. Quello mantenuto anche con la città e la Reggina, diverse volte lo si è visto al Granillo ad assistere alle partite della squadra amaranto. Domenica lo ritroveremo da avversario con la maglia del Real Casalnuovo, perchè nonostante i suoi 40 anni, l’attaccante continua a giocare e segnare (4 gol realizzati al momento). Sarà una emozione particolare per lui e per i tifosi reggini, certi che la Curva Sud gli riserverà una accoglienza calorosa.