LFA Reggio Calabria: il rendimento in trasferta è quasi da promozione. La classifica

“Abbiamo un rendimento da promozione in trasferta ed una da metà classifica in casa“, queste le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal DG Ballarino a Gazzetta del Sud. Ed in effetti andando a guardare i numeri ci si accorge che gli amaranto mettono in evidenza in fatto di punti conquistati questa evidente differenza. C’è da dire che al Granillo, insieme a tanti fattori che hanno potuto determinare un simile comportamento, sono state affrontate praticamente tutte le squadre che stazionano nella parte medio alta della classifica, l’esatto contrario rispetto a quello che è avvenuto per le partite in trasferta.

La classifica delle sole partite in trasferta

Trapani 19

Siracusa 17

LFA Reggio Calabria 16

Ragusa 16

Canicattì 15

Vibonese 14

Sancataldese 12

Akragas 11

Città S.Agata 10

Licata 8

Portici 7

Casalnuovo 7

Acireale 5

Gioiese 4

Castrovillari 4

Igea Virtus 3

San Luca 1

Locri 1