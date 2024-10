LFA Reggio: due partite per chiudere il 2023. Attesi bel gioco e qualche rinforzo

Si è tornati finalmente alla vittoria e con quella faticosa conquistata al Granillo contro il Locri, adesso sono due i successi consecutivi. Ma mister Trocini pretende molto di più da un gruppo che è certamente inferiore alle tre battistrada, ma potenzialmente costruito per esprimere un gioco decisamente migliore. Ed è per questo che il tecnico continua a lavorare duramente nel corso della settimana dove, per sua stessa ammissione, negli corso degli allenamenti si vede una cosa che poi non si riesce a tradurre in campo. I risultati aiutano a progredire con maggiore serenità e su questo non vi è alcun dubbio, ma giunto quasi al giro di boa è necessario che questo definitivo passo si faccia il prima possibile. Magari aiutati da qualche rinforzo soprattutto in mezzo al campo dove le difficoltà sono più evidenti per il rendimento non brillante di alcuni e per la posizione non ideale di altri.

Leggi anche

Ultime due gare di questo 2023 che i tifosi della squadra amaranto ricorderanno per lungo tempo, probabilmente per sempre. Il primo match contro la Sancataldese e l’ultimo in casa nel turno infrasettimanale con la Nuova Igea. Breve parentesi: Lo scorso anno di questi tempi si attendeva l’amichevole al Granillo con l’Inter e la Reggina era lanciatissima verso la serie A.

Giunti oltre la metà della settimana ipotizziamo anche nulla accadrà in fatto di nuovi ingressi, contrariamente a quanto in molti immaginavano. Si continua a ripetere che la società è vigile, attenta , che certamente ci saranno degli interventi, ma a questo punto è facile supporre che nessuno di questi lo vedremo entro la fine del girone di andata, anche è stato proprio il Dt Bonanno a parlare di interesse della società sulle due finestre di mercato, con particolare attenzione ai giovani, quindi Under da pescare nel professionismo. E parliamo di gennaio.