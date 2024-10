LFA Reggio: torna a parlare il Dg Ballarino sulle ambizioni ed il calciomercato

Sulle pagine di Gazzetta del Sud, troviamo una intervista rilasciata dal DG della LFA Reggio Calabria Nino Ballarino, di seguito alcuni passaggi: “Abbiamo un gruppo di calciatori importanti in cui figurano undici-dodici elementi che hanno frequentato categorie prestigiose. Siamo all’inizio di un percorso che ci dovrà portare lontano perchè credo sia normale essere ambiziosi. Dobbiamo, me compreso, continuare a migliorare perchè le potenzialità ci sono. Tra di noi c’è grande unità, anche se mi sarei aspettato di avere quattro-cinque in più. Potevamo ottenerli perchè la nostra è una formazione competitiva. Il popolo amaranto, a me piace chiamarlo così, pretende da noi il massimo impegno. La Curva Sud è eccezionale e ringrazio i reggini per la fiducia che ci hanno accordato sottoscrivendo gli abbonamenti. Ci seguono con passione pure in trasferta e non è nostra intenzione deluderli. Saranno numerosi anche a Sancataldo”.

Il calciomercato

“I direttori stanno lavorando. Non staremo certamente a guardare e se avremo l’opportunità di rinforzare l’organico non ci tireremo indietro. Operiamo in sinergia e già stiamo gettando le basi in vista dell’anno prossimo. Ci faremo trovare pronti perchè l’obiettivo è arrivare in alto. I campionati si vincono avendo in rosa calciatori Over forti e disponendo di Under bravi. Molti di loro hanno sottoscritto contratti biennali, pertanto andiamo avanti senza fermarci. Siamo sulla buona strada, il nostro è un centrocampo di spessore guidato da un leader come Barillà. Nino è il nostro fiore all’occhiello e sta vivendo una seconda giovinezza. Domenica si è presentato con freddezza sul dischetto trasformando un rigore prezioso. Senza dimenticare Mungo e Salandria ai quali non mancano le doti tecniche“.