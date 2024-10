LFA Reggio Calabria: il Dg Ballarino sulle critiche ed il sogno nel cassetto

A distanza di qualche settimana dalla conferenza stampa, il Dg Nino Ballarino torna a parlare su Gazzetta del Sud. In altra pagina del giornale abbiamo riportato alcune sue dichiarazioni, di seguito il passaggio sulle critiche ricevute, mister Trocini ed il sogno: “Accetto le critiche se costruttive e l’ho già detto quando mi sono insediato. Non condivido, invece, la gente prevenuta che ti attacca solo per partito preso. Mi trovo a Reggio da due mesi e mezzo, non da una vita e penso di aver dato tutto perchè ho la consapevolezza di come agisco. Spiace per quanto accaduto la scorsa estate, la città non meritava a distanza di otto anni di subire un secondo fallimento. Comprendo la delusione della gente che da una possibile A è scivolata nell’inferno dei dilettanti. Errori ne sono stati commessi e non certamente da parte nostra, forse si è compiuto il passo più lungo della gamba, mentre il mio motto è la sostenibilità“.

Trocini ed il sogno

“Anche il nostro allenatore è parte integrante di un progetto, ma a fine stagione si tireranno le somme. I bilanci non si fanno adesso, maggio è ancora lontano per cui cerchiamo di concentrarci in attesa della prossima gara. Vogliamo chiudere l’anno con due affermazioni. In trasferta il nostro rendimento è da promozione diretta mentre in casa da metà classifica. Serve invertire il trend anche al Granillo. Sogno nel cassetto? Ridare alla Reggina il professionismo”.