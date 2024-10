LFA Reggio Calabria tra calciomercato e la ricerca di una identità

Dopo Ricci, Bianco e Ponzo la società amaranto comunica un’altra operazione in uscita e riguarda il giovane Bontempi, visto pochissimo in campo, in questa prima parte di stagione. Al momento solo operazioni in uscita per il Ds Pellegrino che sta cercando di snellire un organico costruito in tutta fretta e che ora necessita di essere riportato alla normalità. Ma anche di essere rinforzato ed è per questo che si aspettano movimenti in entrata. Non saranno moltissimi e questo il direttore tecnico Bonanno lo ha dichiarato, da capire se qualcosa si muoverà all’interno di questa finestra di calciomercato o bisognerà aspettare la prossima di gennaio, quando si potrà attingere anche dal professionismo soprattutto per gli Under.

Leggi anche

Il centrocampo e l’identità

Oggi le prime necessità di intervento riguardano certamente il centrocampo, il reparto più deludente per rendimento e prestazioni. Trocini continua a ripetere che elementi come Salandria e Mungo rappresentano un lusso per la categoria e quindi vanno aspettati, ma è già passato un intero girone senza che vi siano stati progressi in questo senso. Il ritorno alla normalità avrebbe dovuto portare ad una migliore distribuzione delle energie ed al recupero pieno della condizione fisica, ma per alcuni nulla è cambiato. Ed insieme agli eventuali nuovi arrivi al tecnico spetta dare una impronta al gioco della squadra ancora priva di una ben definita identità. Le difficoltà ci sono state e continuano ad esserci, ma non giustificano il ripetersi di simili prestazioni.