LFA Reggio Calabria: ancora solo otto i giocatori ufficializzati e domenica si dovrebbe giocare

Un altro blocco di quattro calciatori è stato ufficializzato e si va ad aggiungere ai quattro di sabato scorso. Un lavoro incessante quello della LFA Reggio Calabria che, partita con fortissimo ritardo, sta cercando di recuperare il tempo perduto, consapevole che questo potrebbe avere delle conseguenze nel corso della stagione. Mister Trocini ha accettato la sfida e con il piccolo gruppo a disposizione ha iniziato gli allenamenti al S. Agata, centro sportivo consegnato dalla Città Metropolitana nella giornata di ieri. Quello che balza maggiormente all’occhio, è al momento l’assenza di un portiere, per il quale continua la ricerca speranzosi di poter trovare in quel ruolo un Under di livello. E sono proprio i giovani l’elemento essenziale di ogni squadra in questo tipo di campionati, chi riesce a scegliere bene ha fatto buona parte del lavoro, essendo per regolamento obbligati a schierarne sempre e comunque quattro in campo.

Il Ds Pellegrino bussa alla porta delle società professionistiche per provare a chiudere il cerchio e va sempre considerato che se anche si riesce a completare l’organico, ci si trova comunque davanti ad un gruppo che lavora insieme per la prima volta ed un tecnico che dovrà accelerare i tempi per tentare di assemblarlo al meglio. La giornata di oggi dovrebbe riservare nuovi arrivi, mentre si attendono notizie sulla partita di domenica con il San Luca. Tutto lascia pensare che non ci saranno altri rinvii e quindi per la LFA Reggio Calabria sarebbe esordio assoluto in stagione.