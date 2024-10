LFA Reggio: il difensore Girasole sulle polemiche che lo hanno riguardato

Forte, giovane e con le idee molto chiare. Domenico Girasole è diventato titolare inamovibile della difesa amaranto, dopo i problmi fisici di inizio stagione. E’ stato ospite di Videotouring, di seguito alcuni passaggi del suo lungo intervento: “Non mi hanno scalfito le polemiche fatte sul mio conto seppur indirettamente e più precisamente sulla scelta che avrebbe fatto la società nel volermi qui alla Reggina perchè nipote dell’ex sindaco, anzi vi dico che quando leggevo certe cose mi scappava anche un sorriso. Sono uno che bada al sodo, penso sempre positivo, per me è stato uno stimolo in più.

Ogni partita per noi deve essere una finale, le vogliamo vincere tutte e proprio perchè sono un tipo propositivo, vi dico che ci credo, ci crediamo tutti. A maggio vedremo. Certo, se quelle tre davanti continuano a giocare e vincere, non ci resta che fare a loro i complimenti. Avere subìto pochi gol significa che ogni reparto lavora benissimo, non può e non deve essere merito solo dei difensori, non ci sono divisioni dei reparti”.