LFA Reggio Calabria: aggiornamenti sugli infortunati

Sono ancora diversi i calciatori indisponibili in casa amaranto. Lo si era messo in preventivo che un avvio di campionato senza lo svolgimento regolare di una preparazione, potesse portare a dei problemi legati ad infortuni, anche se per alcuni in realtà gli stop sono stati causati da traumi. Per esempio Rosseti, fuori ormai da diverse settimane per un colpo alla caviglia o Zanchi per una distorsione al ginocchio. Al termine della partita vinta contro il Lamezia Terme, mister Trocini ha fatto il punto della situazione: “Ogni partita ne perdiamo qualcuno, probabilmente recupereremo Girasole e la partita successiva Rosseti. Dopo Trapani avremo anche Bolzicco“. Quest’ultimo ovviamente non rientra tra gli indisponibili, ma dovrà stare fuori per motivi regolamentari.

Cham e Zanchi

Cham ha un problema muscolare (distrazione tra 1° e 2° grado del bicipite femorale della coscia sinistra) che probabilmente lo terrà fuori ancora per diverse settimane, mentre su Zanchi bisognerà fare nuove valutazioni, anche se è improbabile vederlo in campo a breve (elongazione del collaterale mediale del ginocchio destro).