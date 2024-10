Serie D: il Ragusa torna nel suo stadio proprio con la LFA Reggio. L’annuncio

Domenica 29 ottobre la LFA Reggio Calabria renderà visita al Ragusa. La squadra siciliana, dopo aver giocato in campo neutro tutta la primissima parte di stagione, torna nel suo stadio.

L’annuncio del sindaco Giuseppe Cassì:

“Come preannunciato, abbiamo lavorato per riaprire il nostro stadio prima del completamento dei lavori di cui è oggetto, e ieri la Commissione di vigilanza ha dato il suo ok: l’Aldo Campo di contrada Selvaggio riaprirà al pubblico domenica 29 ottobre per l’attesa partita tra Ragusa Calcio e Fenice Amaranto delle ore 15.00.

Nonostante si tratti di interventi non banali finanziati per circa 1 milione di euro con fondi PNRR, e quindi vincolati a iter e tempi precisi, siamo riusciti a consegnare in anticipo le tribune B e C, così da consentire al Ragusa di tornare a giocare qui i propri match casalinghi, con il sostegno dei propri tifosi, a cominciare dalla sfida con la storica Reggina.

Avanti anche i lavori alla nuova copertura, senza la quale la tribuna A sarebbe stata comunque inagibile, mentre si stanno ultimando gli interventi di efficientamento energetico che hanno interessato anche gli spogliatoi.

Oltre ai ringraziamenti a tutti gli uffici e ai tecnici che hanno collaborato e stanno collaborando al raggiungimento di questo obiettivo, particolare gratitudine va espressa all’amministrazione comunale di Avola per l’ospitalità ricevuta nella loro bella struttura“.

Leggi anche

Le info per i tifosi amaranto

I tifosi ospiti, sempre allo stesso prezzo (euro 10,00), potranno acquistare il ticket solo ed esclusivamente online su postoriservato.it. L’accesso dei tifosi ospiti nella tribuna C.