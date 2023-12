LFA Reggio Calabria: il punto sugli infortunati. Certezze e speranze

Una infermeria che si stava per svuotare, si è invece improvvisamente riempita nel giro di qualche giorno ed in occasione dell’ultima partita giocata contro il Canicattì, mister Trocini ha dovuto fare a meno di tre calciatori importanti: Barillà, Rosseti e Zucco. E’ stato lo stesso allenatore qualche giorno addietro ad aggiornare la situazione riguardo possibili recuperi. Intanto è già avvenuto il definitivo rientro di due elementi importanti come Cham e Zanchi, mentre per quello che riguarda Dervishi, purtroppo per il giovane esterno il tutto è rimandato al 2024.

Rosseti è quello più vicino alla possibilità di essere presente almeno in panchina contro il Locri. L’attaccante anche con la maglia amaranto ha proseguito quello che è stato il problema principale che lo ha condizionato per tutto il corso della sua carriera, gli infortuni. L’ultimo muscolare è stato superato ed ora la speranza è vederlo in campo con continuità. Su Barillà, piccolo stiramento, si stanno facendo delle valutazioni. Il capitano scalpita per rientrare, lo staff medico è più prudente e ovviamente vuole evitare pericolose ricadute e quindi ogni decisione verrà presa a ridosso della partita. Non ci sarà sicuramente il giovane Zucco, altro Under indisponibile.