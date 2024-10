Calciomercato LFA Reggio Calabria: arriva la terza risoluzione consensuale

Si rimane sempre in attesa della prima operazione in entrata

La linea di questa finestra di calciomercato per la LFA Reggio Calabria è chiara: prima liberare l’organico da calciatori non utili alla causa e poi preoccuparsi di irrobustirlo. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dalla prime tre operazioni che riguardano solo risoluzioni. Arriva la terza: “LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabricio Ponzo. Il Club augura a Fabricio le migliori fortune per il futuro“.