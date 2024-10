LFA Reggio Calabria-Siracusa: la probabile formazione amaranto

E’ arrivato il giorno dell’esordio casalingo. La LFA Reggio Calabria ha finalmente potuto effettuare una settimana piena di allenamenti e si appresta ad affrontare la capolista di questo campionato. Ovvio che la condizione fisica non può ancora essere ottimale, ma quantomeno il gruppo ha iniziato a conoscersi e soprattutto capire quelle che sono le idee del tecnico Trocini. Lo stesso allenatore, nel corso della conferenza di presentazione dell’incontro, ha fatto intendere che l’attuale momento impone scelte che non si discostino molto da quelle operate in occasione della prima gara con il San Luca. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla presenza sin dal primo minuto di Rosseti., il quale però non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

La probabile formazione amaranto

LFA Reggio Calabria: Martinez, Martiner, Ingegneri, Zanchi, Cham; Mungo, Salandria, Barillà; Coppola, Bianco (Rosseti), Provazza. all. Trocini