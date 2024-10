LFA Reggio Calabria: ottobre, mese terribile per impegni, già decisivo per le ambizioni

La LFA Reggio Calabria continua a lavorare presso il centro sportivo S. Agata per preparare al meglio la prima uscita stagionale davanti al pubblico di casa. Per mister Trocini probabilmente qualche dubbio in meno rispetto all’esordio per una maggiore conoscenza del gruppo, anche se ovviamente una sola settimana in più di lavoro non può avere risolto tutte le problematiche che hanno accompagnato la nuova Reggina in questo percorso. Facile pensare che per la sfida contro il Siracusa ci si affidi agli stessi uomini visti in campo domenica scorsa a Locri, anche se un pensierino potrebbe essere fatto sull’eventuale inserimento sin dal primo minuto di Lorenzo Rosseti, arrivato praticamente a ridosso del match con il San Luca ed impiegato nella seconda parte di gara.

Sta per iniziare un mese terribile sul piano degli impegni ed allo stesso tempo già decisivo su quello delle ambizioni. Si parte il primo ottobre con la sfida alla capolista Siracusa, si chiuderà il primo novembre sempre al Granillo con l’ambizioso e super favorito Trapani. Un pacchetto che contiene ben nove gare in un solo mese che certamente potranno incidere sul cammino degli amaranto. In mezzo a tutte le difficoltà che abbiamo più volte elencato, la squadra ha quasi l’obbligo di non staccarsi troppo dalla parte alta della classifica, per poi organizzarsi al meglio nel prosieguo della stagione, intervenire a dicembre con altri tasselli migliorativi e provare a giocarsela con le squadre di testa fino alla fine.

Intanto, in mezzo alle discussioni tra marchio, identità, polemiche e pareri differenti tra gli stessi tifosi, si registra un dato molto interessante che riguarda la campagna abbonamenti, avendo raggiunto quota 2000 in fatto di tessere sottoscritte.