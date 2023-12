LFA Reggio: ci si rivede il 27, anzi no. L'amarezza nelle parole di Trocini

“La partita per diversi motivi non l’abbiamo potuta preparare in maniera ottimale. E’ stato preparato il match con gli scatoloni in mezzo, non è stato bello“. Questo un passaggio delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Trocini a fine gara e dopo la vittoria contro la Nuova Igea, la quarta consecutiva. Soddisfazione mista ad amarezza per l’allenatore reggino che festeggia un nuovo successo seppur ancora una volta sofferto, ma allo stesso tempo manifesta il suo disappunto per quanto accaduto in settimana riguardo la decisione della Città Metropolitana di far sgomberare il centro sportivo S. Agata, dopo la scadenza della concessione provvisoria assegnata alla società amaranto.

Tanto è vero che la ripresa era stata fissata per giorno 27 dicembre, come lo stesso Trocini ha ribadito, ma molto probabilmente il tutto slitterà alla settimana successiva, in attesa di capire come si evolveranno le situazioni in Lega, rispetto alla decisione di riformulare o meno il calendario per il girone di ritorno. Il gruppo di prima squadra si allenerà presso la struttura di Parco Longhi Bovetto, grazie alla società Asd Valanidi Calcio Giovanile che ne ha in concessione la struttura e ha dato ampia disponibilità. Potrebbe adottarsi la stessa soluzione per il settore giovanile che in quell’impianto ci gioca già le partite di campionato.