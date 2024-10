LFA Reggio Calabria: la sorpresa, le indicazioni, i soliti problemi

Il ritorno al 4-3-3 ha consegnato a mister Trocini alcune indicazioni interessanti. A partire dalla sorprendente esplosività unita a qualità e potenza dell’esterno Renelus, giocatore dalle caratteristiche uniche all’interno dell’organico amaranto e decisamente utile per questo finale di campionato. Quello che di fatto è sempre mancato e cioè un elemento capace di creare superiorità numerica con le sue accelerazioni e davvero tante sono state le occasioni da rete create.

Insieme a lui il ritrovato Provazza. A volte le lezioni, quando sono fatte bene seppur severe, servono e il ragazzo alla non convocazione di S. Agata ha risposto con grande impegno nel corso della settimana e una prestazione eccellente con il Ragusa. Insieme a questo anche il gol, il primo con la maglia della squadra della sua città, un sogno che si realizza. Adesso da Provazza il tecnico vuole continuità di rendimento e altri gol.

Ma tra le indicazioni, però, ci sono anche quelle vecchie lacune che si trascinano, sempre nella stessa zona di campo, la mediana, dove si continua a faticare con calciatori che vengono adattati a ruoli non proprio rientranti nelle loro caratteristiche. Barillà lo abbiamo perso in zona gol essendosi abbassato nel ruolo di play, Perri, bomber della squadra, si sacrifica in una posizione di campo decisamente più arretrata e dopo il problema muscolare di Mungo, ora più che mai ci sarà bisogno del miglior Salandria. La sua involuzione è veramente inspiegabile, un giocatore totalmente diverso da quello che tutti ricordavamo. La speranza è quella di rivederlo tornare ai suoi livelli, per questo finale di stagione e per la prossima.