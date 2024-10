LFA Reggio, Trocini durissimo: ‘Ora basta, qualcuno avvisi che questa è una società diversa’

Un pareggio e la grande amarezza di mister Trocini per un calcio di rigore negato per il fallo su rosseti: “E’ clamoroso ancora una volta che ci viene negato un calcio di rigore per il fallo subìto da Rosseti, arbitraggio quantomeno ‘discutibile’. Vogliamo essere trattati come tutti gli altri, ci hanno già costretto a giocare tantissime partite in pochi giorni, i direttori di gara vengono a fare i protagonisti, che mandino arbitri all’altezza, non possiamo non parlare dei quattro punti persi nelle ultime due gare. Bisogna avvertire qualcuno che questa è una società diversa, ora basta, vogliamo solo quello che ci spetta.

Primo tempo anche per il campo in quelle condizioni abbiamo faticato, nella seconda parte abbiamo spinto. Rosseti non doveva giocare, era infortunato, meritiamo rispetto, la città merita rispetto. Cham mi dà soluzioni in più, ringrazio anhe Martinez che sarebbe titolare anche in C e qui ha fatto panchina in D. Vorrei il massimo per questo gruppo, non meritiamo questo trattamento. Non siamo stati fortunati nelle conclusioni ma quel rigore andava dato. L’assistente da lontanissimo ha visto che quella palla nel primo tempo era entrata e da pochi passi non ha visto il rigore”.