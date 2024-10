LFA Reggio Calabria: mister Trocini fa il punto sugli infortunati

Senza preparazione e con tanti calciatori catapultati in campo, si temevano infortuni a catena dal punto di vista muscolare. Ed invece, tranne che per Cham, tutti gli stop imposti ai giocatori amaranto sono arrivati da traumi spesso distorsivi. L’ultimo in ordine di tempo è quello capitato a Dervishi, il giovane esterno che ben si è messo in evidenza in questa prima parte di stagione. Il bollettino medico parla di frattura sperando che il successivo controllo non veda coinvolti anche i legamenti della caviglia, non dovrebbe essere così.

Il punto sugli infortunati

Mister Trocini, intervenuto a RadioVideotouring, ha fatto il punto della situazione sull’infermeria: “Per Dervishi purtroppo non sarà una cosa breve, C’è questa frattura e speriamo non ci sia altro. Un plauso al lavoro straordinario del dottore Favasulli che è intervenuto in maniera tempestiva. Aquino, Zanchi e Cham si avvicinano al rientro. Forse Cham potrebbe esserci già per Agrigento, ma vedremo“.