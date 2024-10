LFA Reggio Calabria, Trocini: ‘Un mese e mezzo complicato, ma ci siamo’

Prima conferenza stampa del tecnico della LFA Reggio Calabria Bruno Trocini: “So bene dove mi trovo, sento grandi responsabilità ma anche molto entusiasmo, questa maglia ha un peso. Sono felice di essere qui. Ogni giocatore preso ha la sua storia, la condizione tecnica di ognuno è diversa, certo non è possibile fare valutazioni in pochi giorni. I ragazzi sono comunque tutti vogliosi, tutti hanno spinto molto, i carichi di lavoro sono stati per forza di cose diversi dovendo iniziare subito, ci stiamo conoscendo, il modulo è una cosa secondaria, l’obiettivo è quello di mettere in campo una squadra equilibrata visto che ancora si devono conoscere.

Visti i tempi insieme al direttore si è ragionato in maniera più efficace possibile e quindi anche con gli Under si è cercato di prendere i migliori disponibili sul mercato, insieme a quei vincoli che tutti conoscete riguardo il regolamento. Fino a quando non alleni un calciatore per lungo tempo, non puoi fare una valutazione completa. In merito a formazione o scelte oggi è difficile, scusatemi se prendo qualche giorno in più per decidere, sicuramente ho una idea. Quella del portiere è la figura più delicata, quasi tutte giocano con l’Under tra i pali. Anche in questo caso servono valutazioni. Siamo consapevoli di andare incontro ad un mese e mezzo per noi complicato, con calciatori poco allenati e che si conoscono poco, ma siamo pronti ad affrontarlo”.