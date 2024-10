LFA Reggio-Castrovillari: i convocati amaranto. Ci sono Barillà e Mungo ma…

Mister Bruno Trocini ha diramato la lista dei 22 convocati per la gara con il Castrovillari. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Martinez, Velcea

Difensori: Adejo, Cham, Dervishi, Kremenovic, Martiner, Parodi, Rana, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Salandria, Simonetta

Attaccanti: Bolzicco, Lika, Marras, Perri, Provazza, Renelus.

Il tecnico Trocini in conferenza stampa ha già anticipato che sarà Kremenovic a sostituire Girasole squalificato e che in porta giocherà Velcea. Mungo e Barillà tra i convocati ma entrambi in condizioni precarie.