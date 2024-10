LFA Reggio, Trocini: ‘Questa piazza non merita un quarto posto in serie D…’

Nel corso della conferenza stampa di mister Trocini, il tecnico ha nuovamente toccato uno degli argomenti che più volte ha fatto discutere nell’arco di questa stagione:

“Come ogni settimana, viviamo ogni situazione sempre con la grande voglia di prenderci delle soddisfazioni. E devo dire che non riusciamo neppure a godercele pianamente perchè ci sono tante situazioni dal primo giorno che vanno a creare tensioni. Questa è una piazza che non merita la serie D, il quarto posto in serie D, questo fa male alla città, ne siamo consapevoli e quindi viviamo molto male le sconfitte e ci godiamo poco le vittorie“.