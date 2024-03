LFA Reggio, Trocini annuncia il sostituto di Girasole e chi giocherà in porta

Per il tecnico altri problemi importanti in mezzo al campo, ma Mungo è a disposizione se pur non al meglio

LFA Reggio Calabria–Castrovillari è il match che si gioca domenica pomeriggio al Granillo. L’incontro viene presentato dal tecnico Bruno Trocini: “Affrontiamo uan squadra che ha cambiato allenatore quattro settimane fa e ha ottenuto tre pareggi. Ma per noi è una gara troppo importante, vogliamo tornare alla vittoria e mettere al sicuro i play off perchè ancora non lo sono. Sono sicuro che faremo bene, a metà campo rientra Mungo anche se non è al top della condizione, ma se c’è bisogno ci darà una mano. Vanno valutate anche le condizioni di Nino Barillà che ha avuto problemi in settimana, ma le soluzioni ci sono, lui ha l’esperienza per dirci se può scendere in campo o meno, lo staff medico sta facendo di tutto per metterlo a disposizione.

In mezzo al campo abbiamo Perri, Salandria in crescita, Simonetta che sta bene. Dietro giocherà Kremenovic, visto che anche Ingegneri ha qualche problema. Abbiamo centrali di grande affidabilità. In porta si continua con Velcea, Martinez per me è di categoria superiore, ma devo valutare anche su possibili sostituzioni, mettere il portiere Over…non mi fate ripetere sempre lo stesso concetto.

Velcea ha fatto qualche errore, ma Girasole poteva fare meglio chiamando la palla. Nelle altre squadre non ci sono campioni in porta, puntiamo anche sulla solidità della nostra difesa. La regola degli Under fa quasi pensare che questo è un altro sport in questa categoria. Gli altri hanno avuto il tempo di organizzare le rose al meglio, ma da noi questo non è stato possibile, anzi siamo stati fortunati a trovare questi giovani così bravi.

Perri è cresciuto molto, ma con caratteristiche offensive che deve fare anche la fase difensiva e avete visto nell’occasione del primo gol del Trapani. Può succedere e sono sicuro che non lo ripeterà più. Ma capita anche gli esperti, ricorderete Ricci, soprattutto con quelle squadre forti che pressano alto.

A prescindere dai singoli a Trapani la cosa che ci deve fare ragionare, il giorno dopo guardando i dati abbiamo visto che si è dominato sul possesso e i tiri in porta, ma loro a un certo punto potevano vincere anche quattro a zero, su questo dobbiamo riflettere molto.