La LFA Reggio torna al successo, ma quanta fatica contro l’ultima della classe

Partita dove contava solo vincere, la LFA Reggio lo ha fatto contro l’ultima della classe, al termine di una gara decisamente poco piacevole sul piano del gioco. Si cancella un ultimo periodo complicato almeno per quello che riguarda i risultati, si guadagnano tre punti in classifica ai quali a breve si aggiungeranno anche quelli che decreterà il Giudice Sportivo. Dalla prossima il campionato per gli amaranto torna alla normalità con lo stop ai turni infrasettimanali e la possibilità di utilizzo dell’attaccante Bolzicco.

Primo tempo

Con l’assenza di Martinez tra i pali e l’esordio di Vercea, mister Trocini decide per un centrocampo più robusto ed esperto, potendo utilizzare un Over in più tra i giocatori di movimento e quindi tutti insieme Ricci, Salandria e Mungo con Barillà più alto. Confermato Rosseti in attacco. Minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana.

La prima conclusione per gli amaranto arriva al minuto undici con Ricci servito da Rosseti, ma il suo tiro è parecchio lontano dallo specchio della porta. Al quindicesimo un disimpegno sbagliato di Girasole porta ad un calcio di punizione dal limite per il Castrovillari. Il tiro deviato dalla barriera spiazza Vercea e palla di pochissimo fuori. Grande occasione per i padroni di casa.

Alla mezz’ora a svegliare una partita parecchio piatta, un intervento scomposto di Ricci che costringe il direttore di gara ad estrarre il primo giallo del match. Un attimo dopo su ripartenza amaranto, Rosseti serve un grande assist a Dervishi che da buonissima posizione si fa parare il tiro dal portiere, prima vera occasione. Sul finale di tempo Barillà di testa non riesce a sfruttare un buon cross dalla destra. Finisce 0-0 la prima parte e amaranto decisamente deludenti.

Secondo tempo

Inizio della seconda parte sulla scia del primo, movimentato solo dai primi cambi operati dal Castrovillari. Nella grande confusione generale ed una gara con pochi spunti di gioco, dopo un mischione in area ed una bella conclusione di Ricci prima parata e poi andata a sbattere sul palo, da vero attaccante Rosseti spalle alla porta controlla e gira in rete. LFA Reggio in vantaggio al diciottesimo del secondo tempo.

Reazione del Castrovillari che al venticinquesimo va vicino al pareggio. Cross dalla sinistra, Girasole prova ad intervenire per anticipare un avversario e rischia il clamoroso autogol. Doppio cambio deciso da Trocini, dentro Zucco e Provazza per Barillà e Perri, sono le prime sostituzioni per gli amaranto. A pochi minuti dalla conclusione dentro Bianco per Ricci. L’ultimo ingresso è quello di Bontempi per l’autore del gol Rosseti.

Finisce senza altri particolari sussulti, se non un contropiede sprecato in superiorità numerica. Bisognava vincere, la LFA Reggio lo ha fatto, ma c’è assoluta necessità che migliori la qualità del gioco e si producano maggiori occasioni da rete. Risultato finale 0-1.