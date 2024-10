LFA Reggio: il Club Manager Praticò sulle proteste dei tifosi ed il video di Carminello

All’indomani della bruciante sconfitta interna della LFA Reggio contro il Città di S. Agata e dopo le contestazioni da parte dei tifosi allo stadio prima e sui social successivamente, è intervenuto a Radio Touring il Club Manager Giuseppe Praticò: “I dirigenti della società amaranto hanno vissuto il post gara rispetto a quelle proteste da parte dei tifosi, in maniera razionale. Io che sono di Reggio e vivo in questa città, sono rimasto colpito da questa isteria da parte di alcuni tifosi. Nel calcio si vince e si perde e questo lo sappiamo bene a prescindere da tutto, ci sono delle dinamiche all’interno di ogni compagine societaria e di spogliatoio che spingono verso l’ottenimento del migliore risultato. Ma davanti ad una sconfitta seppur contro un avversario modesto, mi ha sorpreso molto la reazione decisamente forte, violenta per certi versi, non me lo aspettavo.

Vivo quotidianamente il lavoro di questa società, il loro impegno ed i loro sacrifici per recuperare il tempo perduto e tutto quello che c’è da fare per rimettere le cose a posto. Voglio ricordare che si è partiti il 12 di settembre e se qualcuno pensava che si sarebbe vinto il campionato a mani basse, si sbagliava. Chiunque avesse preso la società, avrebbe incontrato queste difficoltà. Abbiamo perso ed anche male, ma questi tre punti ci verranno assegnati dal Giudice Sportivo e se si batte il Lamezia siamo li”.

Lo sfogo di Carminello

“Con Carminello ci conosciamo da sempre, c’è stima reciproca. Ha un cuore enorme e lui incarna il tifoso che ama la squadra in maniera viscerale. E’ una leggenda del tifo organizzato amaranto e conosciuto a livello nazionale. Leggo il suo sfogo come quello di un tifoso amareggiato, ma forse condizionato anche da tutto questo clima che si è inasprito, oltre che dalle ferite che sono ancora aperte. Ed è proprio per questo che sarebbe utile stringerci, la disgregazione non porta a nulla“.