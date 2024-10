LFA Reggio: il Dg Ballarino non ha gradito. A fine gara discorso alla squadra

La più brutta prestazione dall’inizio di questa stagione quella fornita dalla LFA Reggio Calabria, nella giornata in cui, dopo il pareggio con l’Acireale, contava solo un risultato, la vittoria. Ha spiazzato tutti l’atteggiamento assunto dalla squadra, priva di nerbo, sfilacciata in tutti i reparti e ripetutamente a prestare il fianco all’avversario. Il gol del Città di S. Agata è arrivato a tempo quasi scaduto, ma per quanto prodotto dalla compagine ospite nell’arco dell’intera gara, sarebbe potuto giungere anche prima.

Leggi anche

Il Dg Ballarino parla alla squadra

I tifosi non hanno gradito e con quella rabbia che tutti hanno ancora dentro per quanto accaduto nel recente passato, al triplice fischio si sono rivolti verso i dirigenti presenti nel settore di tribuna con accenni di contestazione, mentre contemporaneamente in Curva Sud gli ultras facevano sentire la propria voce ed il proprio dissenso. La dirigenza al completo ha subìto il colpo ed il patron, ma anche Dg della società amaranto Nino Ballarino, a fine gara ha voluto parlare alla squadra. Non ne conosciamo i contenuti ma è facile immaginare che siano state manifestate in maniera decisa, tutte le perplessità per la prestazione fornita, il tipo di atteggiamento e le critiche ricevute dalla tifoseria, per quanto la squadra non è riuscita a produrre all’interno del rettangolo di gioco. Le ambizioni si affievoliscono con il trascorrere delle gare, già un pareggio ad Acireale aveva creato qualche malumore, figurarsi una sconfitta interna del tutto inaspettata.