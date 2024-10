LFA Reggio: gli impegni di dicembre. La D non è la serie B, a Natale c’è la sosta

Quattro partite nel mese di dicembre per la LFA Reggio Calabria per chiudere un 2023 partito sognando la serie A e che invece i tifosi amaranto ricorderanno per sempre, viste le vicende che si sono succedute soprattutto durante il periodo estivo con l’esclusione della Reggina dal campionato di serie B, per i motivi che abbiamo più volte raccontato. La squadra amaranto scenderà adesso in campo domenica con il Canicattì e chiuderà il ciclo mercoledì 20 dicembre in casa con l’Igea Virtus. Diversamente da quanto accadeva in serie B, il campionato di D si fermerà durante il periodo natalizio con la ripresa fissata per il 7 gennaio 2024. Pausa più lunga per la compagine di Trocini che secondo calendario, osserverà un turno di riposo alla prima di ritorno.

Leggi anche

Le partite in programma

domenica 3 dicembre – Canicattì-LFA Reggio Calabria

domenica 10 dicembre – LFA Reggio Calabria-LOCRI

domenica 17 dicembre – SANCATALDESE-LFA Reggio Calabria

mercoledì 20 dicembre – LFA Reggio Calabria-IGEA VIRTUS