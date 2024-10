LFA Reggio: l’emergenza aumenta, cosa farà Trocini?

Il tecnico punterà ancora sul buon momento degli Under

Si sperava di vedere qualcuno fuori dall’infermeria ed invece se ne è aggiunto un altro. Mister Trocini in mezzo a mille difficoltà cerca gli uomini adatti per superare questo momento che si incastra pure con un ciclo fittissimo di partite che dopo Trapani si concluderà, finalmente.

A Rosseti, Cham e Zanchi si unisce anche Barillà, per lui una distorsione alla caviglia che probabilmente lo terrà fuori dalla prossima sfida con il Ragusa. Può confortare come elemento di fiducia, l’aver giocato tutta la gara senza nulla avvertire contro il Lamezia e quindi sperare che per la sfida di mercoledi con la capolista possa esserci.

Nel frattempo dovrebbe rientrare il difensore Girasole, mentre il tecnico pensa a soluzioni tattiche che non alterino quanto di buono si è visto in occasione dell’ultima gara. E quindi, vista la carenza di esterni sinistri, è assai probabile che si mantenga lo schieramento a quattro dietro, mentre al posto di Barillà diventa scontato l’ingresso sin dal primo minuto di Mungo.