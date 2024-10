LFA Reggio: adesso la situazione infortuni preoccupa molto. L’elenco si allunga

L’ultimo bollettino medico ha sorpreso tutti. Arrivata la notizia dell’infortunio del capitano Barillà, in tanti si è rimasti spiazzati perchè nella vittoria contro il Lamezia, il calciatore amaranto è rimasto in campo fino alla fine, senza dare segnali di sofferenza.

Esempio di straordinario sacrificio da parte di un giocatore che si è calato in questa nuova realtà, mettendoci cuore, attaccamento e tanta, ma tanta qualità ed esperienza. Bisognerà attendere per capirne l’entità e quindi i tempi di recupero, consapevoli che la sua presenza in campo è di fondamentale importanza per tutti i motivi già elencati.

Il dato che balza maggiormente all’occhio è la sequenza di infortuni che sta colpendo i calciatori migliori sul piano del rendimento in questa prima parte di stagione e solo uno di questi è di natura muscolare. In ordine di tempo prima Rosseti, contusione, poi Cham, l’unico muscolare e uno dietro l’altro Zanchi, distorsione al ginocchio e Barillà stesso infortunio. Problemi seri per mister Trocini, da aggiungere a quelli già esistenti. Nonostante questo il gruppo sta ritrovandosi soprattutto negli Under, per gran parte vera rivelazione di questo avvio.