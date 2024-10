LFA Reggio: è già partita decisiva. E con il Lamezia i tifosi vogliono vincere

Siamo solo a fine ottobre e per la LFA Reggio Calabria è già vietato sbagliare. Tre giorni dopo la pessima prestazione fornita al Granillo contro il Città di S. Agata, la squadra di Trocini scende in campo sempre davanti al pubblico di casa, ma questa volta per il recupero della terza giornata di campionato. Non si arriva nelle migliori condizioni, moralmente e per quello che riguarda lo stato fisico del gruppo. Pesano ed anche tanto le assenze di Cham e Zanchi i due calciatori che maggiormente si erano distinti in questo avvio di stagione, gli unici mancini del reparto difensivo garanzia di corsa e qualità. Il tecnico sarà costretto a modificare ancora soprattutto l’assetto difensivo, da capire se ci saranno delle novità anche sulla disposizione tattica e quindi una collocazione della linea arretrata con quattro calciatori davanti a Martinez.

Per il resto ci si attende molto di più da quei giocatori esperti e di qualità che oggi stanno facendo grande fatica. Non è pensabile che Barillà possa fare tutto ed ai ritmi che attualmente sta sostenendo. I vari Mungo, Ricci, Salandria se fisicamente non sono ancora pronti, tirino fuori quanto meno voglia e determinazione che in questa categoria rappresentano elementi essenziali. La gara di questo pomeriggio con il Lamezia è il crocevia della stagione in attesa dei tre punti che il Giudice Sportivo andrà a restituire alla compagine amaranto, dopo l’incredibile errore commesso dalla società del S. Agata nella gestione dei cambi con gli Under. Di fronte c’è un avversario forte, attrezzato per un torneo di vertice e con una linea offensiva da paura. E poi, per le note vicende che tutti conosciamo, soprattutto per i tifosi questo match non è visto come un incontro qualunque ed i calciatori lo sanno bene.