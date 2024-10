LFA Reggio Calabria-Lamezia: la probabile formazione amaranto

Due assenze pesanti ed una difesa che dovrà essere reinventata da mister Trocini per fronteggiare uno tra i reparti più forti non solo dello stesso Lamezia, ma potenzialmente dell’intero girone. In pochi possono permettersi in serie D tutti insieme i vari Diaz, Saraniti, Bonanno, Carbonaro con gli inserimenti del centrocampista comunque offensivo di Marco Palermo, giocatore tecnico, rapido e molto bravo nell’uno contro uno. Il tecnico amaranto, come detto, è in emergenza per le assenze concomitanti di Cham e Zanchi, due tra gli uomini migliori di questo avvio di stagione e non è escluso, vista l’emergenza, si possa tornare così come inizio stagione, ad una difesa a quattro per dare maggiore robustezza e compattezza alla linea difensiva.

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez, Dervischi, Kremenovic (Aquino), Ingegneri, Martiner; Zucco, Salandria (Mungo), Barillà; Marras, Provazza, Coppola. All. Trocini