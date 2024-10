LFA Reggio: parla mister Trocini alla vigilia della sfida con il Lamezia

Cham non ci sarà, Zanchi in valutazione. "Squadra concentrata e desiderosa di fare bene"

Le dichiarazioni di mister Bruno Trocini alla vigilia della gara con il Lamezia Terme:

Quali sono le condizioni generali della squadra e chi sono gli indisponibili?

“Con lo staff medico valuteremo le condizioni di Zanchi, non sarà della gara Cham”.

Il Città di Sant’Agata ha messo alle strette la difesa, pensa a qualche accorgimento tattico per soffrire di meno contro uno dei migliori attacchi della categoria?

“Con tutto lo staff abbiamo analizzato il modo di giocare del nostro prossimo avversario. Abbiamo voglia di riscattare la prestazione negativa di qualche giorno fa, ho visto una squadra concentrata e desiderosa di fare bene“.

Quanto nella prestazione con il Sant’Agata è stato un problema di atteggiamento e quanto di reale difficoltà fisica e tattica?

“La partita di domenica è in archivio. Non cerchiamo alibi, ma giocare ogni tre giorni non è facile neanche per una squadra che ha effettuato la preparazione precampionato, figuriamoci per noi che mettiamo benzina nelle gambe attraverso le gare ufficiali“.