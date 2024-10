LFA Reggio-Licata: la probabile formazione amaranto. Dubbio modulo?

I dubbi ci sono stati in questi giorni ma mister Trocini ha già deciso. Il primo riguardava il modulo e quindi decidere se confermare la difesa a tre oppure tornare a quanto si è visto nelle prime due giornate con quattro calciatori davanti a Martinez, ma la sensazione è che si vada sui tre centrali. Poi le solite scelte sugli Under, mentre non dovrebbero esserci dubbi sul rientro di Provazza e la conferma di Coppola come centravanti.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez, Ingegneri, Girasole, Cham; Dervishi, Salandria, Mungo, Zanchi; Barillà, Provazza, Coppola. all. Trocini.