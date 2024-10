LFA Reggio Calabria: vincere ancora per l’autostima e la mentalità

Vincerle tutte per guadagnare ancora autostima e presentarsi al play off con la testa e con le gambe nella condizione migliore possibile. E’ questo quello che chiede ai suoi mister Trocini per la parte conclusiva del campionato regolare pur consapevole che i prossimi due avversari daranno dura battaglia perché ancora impegnati a raggiungere degli obiettivi. Il Locri, nel corso della partita di andata, aveva fatto soffrire e anche parecchio la compagine amaranto, il match come al solito era stato risolto da Barillà grazie a un calcio di rigore nel finale. Oggi le due compagini si presentano con uno stato d’animo differente, va aggiunto, però, che la qualità del gioco di Provazza e compagni è decisamente migliorata rispetto ad allora, insieme alla capacità finalmente di creare e finalizzare, caratteristica che per lungo tempo è stata invece una pecca.

Il tecnico dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi dopo i recuperi di Salandria e Martiner, insieme a Zucco che si è già rivisto in campo e Renelus che, nonostante un affaticamento, entrato a gara in corso con il Canicattì ha sfoderato la sua solita verve insieme a una pregevole marcatura e un incrocio dei pali colpito dopo una splendida conclusione. Insomma ci sono tutti i presupposti per proseguire sulla strada intrapresa con l’obiettivo di dare seguito al filotto di successi, perché le vittorie alimentano la consapevolezza e accrescono la mentalità.