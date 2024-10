LFA Reggio: mister Trocini sull’attaccante in arrivo, Mungo, gli infortunati

"Girasole e Parodi sono in recupero, ma non ci saranno mercoledi"

All’indomani della vittoria ottenuta contro la Gioiese, mister Trocini interviene a Radio Videotouring per analizzare a mente fredda il match, ma soprattutto per fare una panoramica sulla situazione generale della squadra, la condizione, l’arrivo dell’attaccante: “Confermo quanto dichiarato subito dopo la partita di ieri e cioè che il primo tempo la Gioiese era molto chiusa e ci ha concesso pochi spazi, sono stati più aggressivi di noi, abbiamo sbagliato diversi appoggi, ma poi siamo stati bravi a crescere nel secondo. Mungo nella prima parte ha sbagliato qualche pallone, ma rimane un giocatore comunque prezioso per noi, sa come muoversi e dove collocarsi, la condizione fisica ancora incide, indiscutibile sul piano della personalità e la lettura delle situazioni.

Zucco è un ragazzo giovane, con una tecnica importante. Anche lui ha sbagliato qualche passaggio, ma può fare diversi ruoli in mezzo al campo. Per Kremenovic dovrebbe essere solo crampi. L’attaccante? L’infortunio a Rosseti ha ovviamente accentuato questa necessità di averne un altro. Stiamo andando con grande prudenza perchè la scelta non può essere sbagliata e siccome sono convinto che arriverà qualcuno, lo aspettiamo, ma la fretta di averlo, ripeto, non può farci sbagliare la scelta.

Girasole e Parodi sono in recupero, non ci saranno mercoledi, vediamo per domenica. Turnover? Chi è al meglio della condizione gioca, senza troppi calcoli”.